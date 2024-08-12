Наступальна операція Сил оборони на території Курської області Росії триває вже майже тиждень. За цей час українські сили зайняли кілька прикордонних сіл Курської області й місто Суджа. Розвиток наступу на Льгов може свідчити про ймовірний вихід до Курської АЕС.

Про це експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк повідомив виданню LB.

На думку експерта, на зараз ситуація на Курщині виглядає так:

Сили оборони фактично контролюють весь Суджанський район і більшу частину Кореневського району.

Довжина лінії фронту в п’ятницю становила близько 58 км, глибина вклинення – до 27 км, і вона постійно збільшується.

Внаслідок удару з HIMARS було знищено 14 ворожих вантажівок і до 250 солдатів противника.

Експерт Центру оборонних стратегій не дає чіткої відповіді на питання, якою може бути мета Сил оборони і які є сценарії подальшого розвитку подій.

“Яка мета Сил оборони? Достеменно невідомо. З того, що ми бачимо: наші вийшли до населених пунктів Снагость, Коренево, Кромські Бики, формують рубіж оборони вздовж шосе Р-200 від села Гуєво, по околиці Суджі та вздовж шосе до Кромських Биків. Те, що наступ розвивається на північ і північний схід, може свідчити про створення загрози правому флангу УВ «Север», яке муситиме реагувати на це й послабить тиск на Харківському напрямку, тобто там цілком можна очікувати раптових дій від військ генерала Драпатого”, — зауважив експерт.

Також він звернув увагу на близькість українських сил до Курської АЕС, що теоретично може призвести до негативних наслідків.

“Загадково маячить Курська АЕС. Наші вже десь за 30 км від неї. Коли починаєш копирсатися в законодавстві, що регламентує правила війни навколо ядерних об’єктів (юридично — «об’єкти, що містять небезпечні сили»), то розумієш: цього «добра» не треба”, — написав Кевлюк.