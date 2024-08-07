Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск цифрового застосунку "Армія+", який має на меті полегшити повсякденні завдання для командирів Сил оборони та, в майбутньому, для всіх військових.

Про це Президент України заявив у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив про наради з урядовцями, що відбулися 7 серпня, щодо ініціативи Армія+ та анонсував її презентацію.

“Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо”, – підсумував Зеленський.

Він також зазначив, що обговорювали нові напрямки соціальної підтримки для бізнесу, створення робочих місць і підтримки сімей, підкресливши важливість цих заходів для майбутнього України після війни.