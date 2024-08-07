Про це Президент України заявив у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив про наради з урядовцями, що відбулися 7 серпня, щодо ініціативи Армія+ та анонсував її презентацію.
“Передусім ми готуємо запуск «Армії+» – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо”, – підсумував Зеленський.
Він також зазначив, що обговорювали нові напрямки соціальної підтримки для бізнесу, створення робочих місць і підтримки сімей, підкресливши важливість цих заходів для майбутнього України після війни.
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