Чоловік, на ім'я Віктор Лаптєв, з окупованої Царівки Луганської області, на інвалідному візочку вирішив тікати від росіян, аби не жити в окупації.

Про це він розказав в інтерв’ю “Вікнам”.

Як зазначив чоловік, Царівку Луганської області, звідки виїхав Віктор з дружиною, захопили у перші дні повномасштабної війни. Родина Лаптєвих не була прихильною до окупантів, через що до них неодноразово приходили з обшуками. Тож Віктор наважився на виїзд з окупованої батьківщини. Чоловіка без ніг на пів шляху до українського КПП зустріли волонтери.

За словами Лаптєва, він розумів, що буде важко і був готовий хоч і кільканадцять годин повзти, відштовхуючись руками, аби не жити поруч з російськими загарбниками.

До кордону чоловіка з дружиною з рідної Царівки, що в Луганській області, доправили перевізники. А далі треба було йти самотужки. Колісне крісло Віктор віддав дружині, аби вона на ньому довезла речі до кордону. Потім вона планувала повернутись за чоловіком, але її не випустили — було небезпечно. Віктор вирішив самотужки подолати необхідну відстань до свободи, та це виявилось складніше, ніж він очікував. На щастя, йому прийшла допомога у вигляді волонтера Віталія, який організував повернення чоловіка на підконтрольну Україні територію.

Наразі Віктор з дружиною перебувають у Києві, орендують кімнату у готельному номері за власний кошт. У планах Віктора займатися волонтерством та допомагати воїнам. Звісно подружжя мріє про повернення у рідний дім на Луганщині.

“Україна для вільних людей. Тут можуть бути різні думки, але волю ти починаєш відчувати, коли її немає. Я там жив, її немає. І бути не може”, — сказав Лаптєв.