Російський диктатор Володимир Путін може незабаром провести переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, під час яких вимагатиме, щоб Україна ніколи не стала частиною НАТО.

Як повідомляє Bloomberg, Кремль наполягає на тому, що хоча деякі члени НАТО можуть продовжувати надавати зброю Україні за двосторонніми угодами, ця зброя не повинна використовуватись проти Росії або для повернення територій.

Такі жорсткі вимоги можуть не сподобатись українським лідерам, оскільки війна триває вже майже три роки. Ці умови також суперечать заявленому Трампом бажанню якнайшвидше завершити конфлікт, і можуть бути спрямовані на надання Москві свободи для ведення переговорів.

Як зазначає видання, досягнення Росії на сході України були повільними і дорого обійшлися їй. Крім того, джерело повідомило, що Кремль хоче зберегти контроль над майже 20% території України, включаючи анексований Крим, хоча Москва готова до деяких територіальних обмінів.