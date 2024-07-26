Під час кількох останніх повітряних атак по Україні росія використала безпілотники невстановленого типу з фанери та пінопласту. Вони діють як приманки для визначення місця розташування української ППО.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк в інтерв’ю Reuters.

Деякі з цих безпілотників мають камеру та українську SIM-карту для надсилання зображень росіянам. Вибухівки ці дрони не несуть, але дуже нагадують звичайні безпілотники Shahed і літають з ними групами, каже Черняк.

«Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картину, де розташована вся наша ППО», — додав він.

Інший тип таких безпілотників все ж може мати невеликий бойовий заряд, і їх використовують як приманки. У ГУР стверджують, що нові типи російських безпілотників, ймовірно, коштуватимуть лише 10 тисяч доларів кожен — набагато дешевше, ніж ракети для ППО.

Reuters пише, що в такий спосіб росія прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних і безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі.