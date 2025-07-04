Супермаркет Auchan давно асоціюється з широким асортиментом і доступними цінами. Але не всі знають, що найкращі пропозиції можна знаходити ще до походу в магазин — достатньо просто користуватися онлайн-сервісом Zakaz.ua, який не лише допомагає купувати продукти з комфортом, а й дозволяє щотижня стежити за знижками та оновленням акцій.

Що таке щотижневий моніторинг цін?

Це зручна можливість слідкувати за актуальними пропозиціями від магазину Auchan у режимі реального часу. На сайті Zakaz.ua щотижня оновлюється інформація про знижки, акції, спецпропозиції та сезонні розпродажі. Ви можете не просто ознайомитися з ними, а одразу додати потрібні товари до кошика й оформити доставку.

Це зручно, коли ви хочете планувати покупки заздалегідь або коли полюєте на вигідні пропозиції на регулярні товари — наприклад, улюблену каву, засоби для прання чи дитяче харчування.

Як скористатися можливістю вигідних покупок онлайн?

Крок 1. Зайдіть на сайт Zakaz.ua або відкрийте мобільний додаток.

Zakaz.ua — це офіційний онлайн-партнер Auchan, тож уся інформація про ціни, акції та асортимент є достовірною та актуальною.

Крок 2. Виберіть магазин Auchan.

Це дозволить побачити саме ті товари й пропозиції, які доступні у вашому регіоні або в конкретному супермаркеті.

Крок 3. Перейдіть у розділ з акційними товарами.

Zakaz.ua має фільтр, який допоможе відобразити лише товари зі знижками. Можна сортувати результати за відсотком знижки або ціною.

Крок 4. Зверніть увагу на асортимент товарів із тижневих акцій.

Як правило, щотижня оновлюється список товарів, які продаються зі знижками: продукти харчування, побутова хімія, косметика, напої та інші повсякденні речі.

Крок 5. Додайте потрібне до кошика та оформіть доставку.

Сервіс Zakaz.ua забезпечує доставку до дверей або самовивіз — залежно від вашого вибору. Часто доступні часові вікна з безкоштовною або зниженою доставкою.

Чому це вигідно?

Ви отримуєте доступ до актуальних акцій у зручному форматі — без перегляду паперових буклетів чи походів у магазин.

Можна заздалегідь планувати закупівлі, комбінуючи товари зі знижками з регулярними покупками.

Ви не переплачуєте — ціни оновлюються щотижня, і ви точно бачите, скільки коштує кожна позиція саме сьогодні.

Зручно робити повторні покупки — Zakaz.ua зберігає історію замовлень, що економить час на наступні закупи.

Можна комбінувати з банківськими кешбеками, купонами та іншими вигідними пропозиціями.

Моніторити ашан ціни онлайн через сервіс Zakaz.ua — це розумне рішення для тих, хто хоче купувати з вигодою і без зайвих зусиль. Ви завжди будете в курсі актуальних знижок. Достатньо кількох кліків — і найкращі товари вже в дорозі до вас!