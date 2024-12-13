Зранку, 13 грудня, Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західних партнерів надати необхідне обладнання для зміцнення протиповітряної оборони.

Про це він повідомив у мережі X.

Андрій Сибіга у своєму зверненні наголосив на критичній ситуації, яка склалася через дії Росії. Він підкреслив, що ворог прагне залишити українців без енергопостачання, використовуючи терористичні методи.

“Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Основною метою була енергетична система. Росія хоче позбавити нас енергії, але ми маємо позбавити її можливостей терору”, – зазначив міністр.

Він закликав до термінової передачі 20 систем протиповітряної оборони. Серед пріоритетів він назвав NASAMS, HAWK і IRIS-T, які можуть забезпечити ефективний захист від російських ракетних атак.