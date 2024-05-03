Увагу на це звернула корисутвачка X Ліда Шарк.

На картинці в пості видно, як політичні погляди проникають в смакові рецептори.

На опублікованому 29 квітня Ектором Хімеосом-Браво відео в Instagram він наосліп дегустує чотири паски від різних виробників і відгукується щодо кожної. В самому початку відео монтажно вислизає п’ятий президент України Петро Порошенко на фоні бличчя кулінара, що, здається, висловлює острах.

Оцінка, що була висловлена ресторатором, коли він куштував паску компанії “Roshen”, була змішано схвальною.

Консистенція їжі була порівняна з бісквітом, але запах кухаря не влаштував.

“Люди хочуть відчувати запах”, — прокоментував він. “Смачна, але вона як друга категорія”, — додав Ектор після дегустації щодо цієї паски, коли оцінював всі.

Згодом, коли Хіменес-Браво дізнався компанію, що пригоутвала її, він сказав “вибачте, це не паска”.

З критикою Хіменеса-Браво виступив військовий 36 окремої бригадм морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Валерій Прозапас.

“Як на мене, вийшла несподівана, але промовиста ілюстрація інформаційної окупації, коли люди не сприймають об’єктивної реальності, і навіть якісним та очевидним речам віддають перевагу тому, що нав’язано пропагандою, збиваючись в стадо імені “в тєлєвізорє врать нє станут”, — написав він.