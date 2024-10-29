Шеф-редактор телеканалу "Прямий" спробував виїхати в Польщу за фальшивими документами, у яких був зазначений несправжній діагноз. Його спіймали на Волині та оштрафували на 68 тисяч гривень.

Про це повідомляють “Волинські новини”, посилаючись на вирок Любомльського районного суду.

Віктор М., згідно з судовими документами, звернувся до невідомої особи для виготовлення підроблених документів, які дозволили б йому виїхати з України. Зокрема, йдеться про фальшиве тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку від військово-лікарської комісії.

У цих документах вказано, що чоловік непридатний до служби через важку форму вірусного гепатиту С.

Рано вранці 19 лютого 2024 року він намагався перетнути кордон з Польщею через залізничний пункт пропуску “Ягодин”, але прикордонники виявили підробні документи.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину за статтями ч.5 ст.27, ч.1 ст.358 та ч.4 ст.358 КК України, що передбачають відповідальність за сприяння у підробці документів і використання таких.

Журналісти припускають, що йдеться про Віктора Медвідя, який працював шеф-редактором телеканалу “Прямий”. У 2021 році канал належав Петру Порошенку, а згодом перейшов у власність медіахолдингу “Вільні медіа”, серед засновників якого – журналісти та депутати від “Європейської солідарності”.