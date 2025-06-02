Обстріли в Миколаївці на Донеччині 2 червня: пожежа після атак

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ввечері 2 червня в місті Миколаївка, що на Донеччині, відбулися обстріли, які призвели до виникнення пожежі. Про це повідомив начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

“Обстріли о 22:40, 22:53, 22:59. В результаті обстрілів сталася пожежа. Деталі встановлюємо.” – Володимир Проскунін

Миколаївка розташована на відстані понад 30 кілометрів на північ від окупованого Бахмута та на такій же відстані південніше окупованої Кремінної в Луганській області.

Згідно з інформацією начальника військової адміністрації, до початку повномасштабного вторгнення в Миколаївці проживало близько 17 тисяч осіб, а в громаді загалом – понад 21 тисяча мешканців.

Миколаївка на карті. Скріншот з мапи проєкту DeepState.