Обстріли 36 населених пунктів Херсонщини: загиблі, поранені та пошкодження

Як повідомляє в Facebook керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Протягом останньої доби 36 населених пунктів Херсонщини стали мішенню для обстрілів з боку російських військ. Внаслідок цих атак одна людина загинула, а ще шестеро отримали поранення. Про це 23 червня повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Серед населених пунктів, які зазнали обстрілів, були Берислав, Шляхове, Дар’ївка, Костирка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Тягинці, Львове, Бургунка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Нова Кам’янка, Микільське, Понятівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Придніпровський, Садове, Білозерка, Софіївка, Ромашкове, Янтарне, Наддніпрянське, Черешеньки, Гаврилівка, Осокорівка, Веселе, Висунці, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новотягинка та Херсон.

Олександр Прокудін зазначив, що в результаті обстрілів зафіксовані влучання по об’єктах критичної та соціальної інфраструктури, а також у житлові квартали. Пошкоджено газогін, сім багатоповерхових будинків, 14 приватних осель, гараж та кілька автомобілів.

Крім того, раніше місцева та обласна військові адміністрації повідомляли про обстріли Корабельного району Херсона, які відбулися 22 червня. Тоді російські війська використали безпілотники, а також обстріляли Дніпровський район з артилерії. Внаслідок цих атак загинув один чоловік, а п’ятеро отримали поранення.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час обстрілів.