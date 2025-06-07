Обстріли Харкова 7 червня: загиблі, постраждалі та розслідування

Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов на Facebook

У Основ’янському районі Харкова, де нещодавно відбулися російські обстріли, під завалами багатоповерхового будинку виявили тіла двох жінок. Одну з них можна впізнати за татуюванням, тоді як для ідентифікації другої планується використання ДНК-аналізу.

Цю інформацію озвучив Сергій Болвінов, керівник слідчого відділу поліції Харківщини. Він також повідомив, що на місці події працює понад 300 поліцейських, які займаються розслідуванням.

За словами Болвінова, серед постраждалих є двоє поліцейських.

“Старший дізнавач опинилася під завалами після ворожого удару, її привалило плитою перекриття між восьмим та дев’ятим поверхами, у важкому стані вона зараз в лікарні. Серйозні опіки обличчя отримав 23-річний дільничний.” – Сергій Болвінов

З ранку 7 червня у Харкові було зафіксовано понад 50 вибухів, оскільки російські війська атакували місто за допомогою ударних безпілотників типу “Шахед”, а також керованих авіабомб і ракет.

Станом на 08:45 відомо про 21 постраждалу особу внаслідок цієї атаки, серед яких є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. На жаль, троє людей загинули.