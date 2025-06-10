Обстріл Одеси 10 червня: загиблі, поранені та руйнування

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації

10 червня Одеса знову стала мішенню для російських обстрілів, внаслідок яких загинув 59-річний чоловік, а щонайменше четверо людей отримали поранення. Удар завдав значної шкоди житловим будинкам у центрі міста, а також адміністративній будівлі станції екстреної медичної допомоги.

Цю інформацію підтвердила Одеська обласна військова адміністрація.

“Росіяни влучили у пологовий будинок, станцію екстреної медичної допомоги та житлові будинки. Щодо пологового будинку: без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися.” – очільник ОВА Кіпер

Медичні працівники та рятувальники активно надають допомогу постраждалим. За даними ОВА, адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги зруйнована повністю, на місці виникла пожежа. Також зазнали пошкоджень кілька карет швидкої допомоги, проте серед медичного персоналу немає поранених.

В Одеській міськраді повідомили про влучання в житловий будинок:

“Попередньо – тут одна загибла особа, троє госпіталізовано, кількість постраждалих уточнюється.”

Пожежа на місці атаки продовжує горіти, рятувальники працюють над її ліквідацією. Мешканці міста отримують необхідну допомогу та підтримку.

Ситуація в Одесі залишається напруженою, тривають заходи з ліквідації наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим.