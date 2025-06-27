Як повідомляє Telegram-канал т.в.о. начальника ОВА Володимира Когута
У ніч з 26 на 27 червня російські військові обстріляли територію Полтавщини, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Кременчуцькому районі було пошкоджено кілька автомобілів та приміщення одного з супермаркетів.
Цю інформацію оприлюднив виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.
Володимир Когут зазначив, що вночі діяла система протиповітряної оборони. У Кременчуцькому районі зафіксували падіння уламків російських безпілотників, що призвело до пошкоджень автомобілів та будівлі супермаркету.
На даний момент інформації про постраждалих не надходило.
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