Як повідомляє Telegram-канал т.в.о. начальника ОВА Володимира Когута

У ніч з 26 на 27 червня російські військові обстріляли територію Полтавщини, використовуючи ударні безпілотники. Внаслідок падіння уламків збитих дронів у Кременчуцькому районі було пошкоджено кілька автомобілів та приміщення одного з супермаркетів.

Цю інформацію оприлюднив виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.

Володимир Когут зазначив, що вночі діяла система протиповітряної оборони. У Кременчуцькому районі зафіксували падіння уламків російських безпілотників, що призвело до пошкоджень автомобілів та будівлі супермаркету.

На даний момент інформації про постраждалих не надходило.