Обстріл Полтавського ТЦК 2025: Мобілізація триває незважаючи на атаки

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Незважаючи на обстріл Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), мобілізаційні процеси в регіоні продовжуються без серйозних збоїв. Всі заходи, пов’язані з оповіщенням, мобілізацією та рекрутинговими кампаніями, тривають у звичному режимі, хоча можливі незначні затримки в окремих соціальних питаннях. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

3 липня 2025 року будівля ТЦК та СП зазнала обстрілу з боку російських безпілотників. Проте, незважаючи на пошкодження, робота центру не зупиняється.

“Критично нічого не змінилося. Заходи як оповіщення, так і мобілізації, так і рекрутингові заходи і відбір до вищих навчальних закладів тривають. Ми продовжуємо працювати, комплектувати сили оборони. Працюємо у більш-менш штатному режимі.” – Роман Істомін

Документи призовників, резервістів та військовозобов’язаних залишаються в безпеці, оскільки більшість даних зберігається в електронному реєстрі “Оберіг”. Паперові копії, які залишилися, зберігаються у районних ТЦК, а в обласному центрі зберігаються лише справи військових пенсіонерів, які також не постраждали.

Завдяки розподілу особового складу вдалося уникнути жертв серед військовослужбовців та цивільних осіб, які звертаються до центру. Під час тривоги прийом громадян не проводиться, а працівники працюють у різних приміщеннях, адреси яких не розголошуються.

У результаті атаки російських безпілотників 3 липня, будівля ТЦК та житлові будинки в Полтаві зазнали значних пошкоджень. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, а понад 50 отримали поранення. Пожежа спалахнула в будівлі центру та на території приватного житлового будинку.

Перший вибух пролунав близько 8:42 у центральній частині міста, після чого сталося ще кілька вибухів. У сусідніх будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі.

Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила про масовану атаку російських безпілотників на місто. Для ліквідації наслідків залучено відповідні служби, розгорнуто оперативні штаби. Громадянам надають консультації поблизу місця обстрілу та просять звертатися телефоном.

Внаслідок обстрілу рух у частині міста було перекрито, громадський транспорт курсував за зміненими маршрутами, що призвело до утворення заторів на дорогах.