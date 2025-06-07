Обстріл Корабельного району Херсона 7 червня: двоє загиблих, пошкоджені будинки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 7 червня Корабельний район Херсона зазнав обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого загинули двоє людей.
Цю інформацію оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що вогонь армії РФ був спрямований на житлові квартали, в результаті чого постраждали дві багатоповерхові будівлі.
Серед загиблих – подружжя: 56-річний чоловік та 54-річна жінка.
У прокуратурі повідомили, що обстріл стався близько 03:40 і був здійснений з артилерії.
За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтями 438 Кримінального кодексу України, що стосуються воєнних злочинів.
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