Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у зв'язку з комплексними заходами, що спрямовані на протидію та запобігання зловживанням в органах прокуратури, шість керівників обласних та спеціалізованих прокуратур подали у відставку.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про те, що п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад.

Йдеться про керівників Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Костін зазначив, що всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

Генпрокурор додав, що триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Він додав, що сьогодні в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної Комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.

“Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів.”, – заявив Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи.