“Постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років”, — написав він.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, армія РФ 24 квітня атакувала Шевченківський район. Росіяни обстріляли місто керованими авіабомбами, зафіксовані два влучання у землю.

“Внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків, газову магістраль”, – розповів Синєгубов, зазначивши, що загалом пошкоджено 568 вікон та 33 авто.

Після опівночі 24 квітня у Харкові пролунали вибухи. Потім міський голова Ігор Терехов повідомляв, що російські війська завдали цілеспрямованого удару по житловому комплексу у Шевченківському районі.