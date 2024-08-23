Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич подавав у суд на Державне бюро розслідувань, оскільки ДБР не порушило справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Сьогодні Суд відмовив у задоволенні скарги Кротевича.

Про це повідомляє головна редакторка “Межі” Олександра Федорко.

23 серпня Шевченківський районний суд міста Києва оголосив вирок у справі щодо заяви начштабу бригади «Азов» Богдана Кротевича. Суд відмовив у задоволенні скарги щодо слідчого ДБР, який не вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо Юрія Содоля, яку надав азовець.

В особистому коментарі «Межі», адвокат Кротевича сказав, що вони подаватимуть на апеляцію.

Нагадаємо, нещодавно Богдан Кротевич звинуватив екскомандувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. Саме це, за словами Кротевича, призвело до втрат частини територій України та вартувало життів наших захисників.

Після заяви начштабу “Азова”, Содоля звільнили, втім розслідування ДБР так і не розпочало. Тож Кротевич подав скаргу на Бюро.