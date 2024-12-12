Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія та Велика Британія оголосили про намір збільшити допомогу Україні. Це рішення було прийняте за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ цих країн із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У спільній заяві партнери підтвердили, що планують посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні. Зокрема, передбачено мобілізацію додаткових європейських фінансів.

“Ми залишаємося віддані підтримці відновлення та відновлення України в координації з міжнародними партнерами…Ми й надалі обмежуватимемо нарощування військових здібностей Росії”, — наголосили партнери.

Крім того, союзники наголосили на готовності продовжувати тиск на Росію, обмежуючи її військові спроможності та джерела доходів, зокрема від енергетичного сектору.

Міністри рішуче засудили російські атаки на українські міста та критичну інфраструктуру. Вони також звернули увагу на загрозливі дії КНДР, зокрема розгортання військ і використання балістичних ракет середньої дальності.