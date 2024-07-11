Про це пише Reuters.

Як повідомила міністр з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл, рішення ухвалили на знак протесту проти переговорів угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним.

“Дії Угорщини під час головування є шкідливими та повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні”, — зазначила вона.

Росвалл додала, що Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія на міністерських зустрічах будуть представлені на рівні державних службовців, а не міністрів.

До того ж інші країни-члени ЄС теж обговорюють подібні дії.