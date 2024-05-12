Про це повідомляє ДПСУ.

На українсько-румунському кордоні співробітники Держприкордонслужби затримали шістьох порушників, які мали сплатити організаторові від $4000 до $8000 за незаконний перетин кордону.

“Шестеро «верхолазів» намагалися підкорити гірські вершини українсько-румунського кордону. Одного порушника зупинили прикордонники на півдорозі, інших – довелося знімати з гір. За організацію своїх походів чоловіки мали заплатити від $4000 до $8000 кожен”, – заявили в повідомленні.

Наразі проводиться розслідування щодо осіб, які причетні до незаконної діяльності. Затриманим складено адміністративні протоколи, справи направлені до суду.

Згідно з повідомленням речника ДПСУ Андрія Демченка, протягом періоду воєнного стану було зафіксовано понад 30 смертей осіб, які намагалися перетнути кордон, зокрема через гірські річки.

Раніше стало відомо, як на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який, маючи всі документи з правом на виїзд за кордон, намагався переплисти Тису. Переправник заплатив немалу суму — 1500 доларів.

За його словами, прикордонники часто стикаються з несподіваними ситуаціями, пов’язаними з виїздом або перетином кордону.

Після затримання чоловік все ж виїхав за кордон, але цього разу відповідно до закону.