Школа Антикору #ША – це 5-денний інтенсив від топових тренерів-розслідувачів, експертів у сфері антикорупції та громадського контролю.

Дата проведення: 6-11 квітня

Місце: Івано-Франківська область, офлайн

Дедлайн подачі заявок: 17 березня

Для кого: представники ЗМІ, ГО, які проводять розслідування або планують пов’язати із цим свою діяльність та посилити експертність.

Участь безкоштовна. Організатори покривають транспортні витрати, а також забезпечують проживання, харчування та навчальні матеріали.

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Bihus.Info, Наші гроші, Схеми, ЦПК — ще більше топових тренерів на #ША

ІЗІ, Рух ЧЕСНО, Statewatch, Антикорупційний штаб, Центр досліджень фіскальної політики за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” запрошують журналістів та активістів та представників ГО до Школи Антикору #ША 2.0.

Реєструйся на 5-денний інтенсив від експертів у сфері антикорупції, громадського контролю, журналістів-розслідувачів та отримай можливість прокачати свої знання й практичні навички.

Заповнюй заявку та очікуй на запрошення!

Етапи відбору:

5-17 березня – прийом заявок;

20-24 березня – онлайн-співбесіди з відібраними кандидатами;

6-11 квітня – 5 днів інтенсиву офлайн на Школі Антикору.

#ША проходитиме 6-11 квітня в Івано-Франківській області. Участь безкоштовна. Організатори покривають транспортні витрати, а також забезпечують проживання, харчування та навчальні матеріали на період проведення Школи Антикору.

У програмі 5-денного інтенсиву – воркшопи, лекції, практичні кейси з проведення антикорупційних розслідувань. Учасники дізнаються:

як “читати” кошториси;

як будувати розслідування;

як моніторити бюджети, шукати інформацію про витрати за допомогою Spending, Open Budget та ін.;

як проводити антикорупційну експертизу та шукати корупцію в нормативці;

де шукати та перевіряти інформацію;

якими антикорупційними інструментами користуватися;

як перевіряти декларації;

як комунікувати розслідування;

як зберегти особисті дані та організувати цифрову безпеку.

Детальна програма #ША буде опублікована вже невдовзі.

Нагадаємо, тренери Школи Антикору – топові розслідувачі України: Юрій Ніколов (“Наші гроші)”, Віталій Шабунін (ЦПК), Аліса Юрченко (Bihus.Інфо), Максим Савчук (Схеми) та керівники антикорупційних організацій Мартина Богуславець (ІЗІ), Віктор Мазярчук (Центр досліджень фіскальної політики), Віта Думанська (Чесно), Сергій Миткалик (Антикорупційний Штаб), Анастасія Химичук (StateWatch), Олег Симороз (ветеран, викривач корупції).

Участь у першій #ША взяли 23 представники ЗМІ та ГО із 20 міст України.

Мета організаторів – створити спільноту незалежних журналістів та активістів, які проводитимуть антикорупційні розслідування, слідкуватимуть за тим, як і куди йдуть кошти, де можливі завищення цін, кого призначають на посади, що відбудовують.

Контактна особа від #ША – Валерія Оласюк, організаційна менеджерка, тел. +380683234509.

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