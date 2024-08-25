З нового навчального року дітей на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни навчатимуть за новою виховною програмою "Луганський характер".

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram-каналі.

За його словами, авторами програми є співробітники місцевого педагогічного університету, які при розробці програми застосували досвід радянської системи освіти.

“До прикладу, “характер” формуватимуть у “вереснят” – учнів молодших класів. У середніх класах з’являться “піонери”, у старших – трудовики. Але останнє звання потрібно буде ще заслужити, виконуючи “суспільно корисні роботи”, – написав Лисогор.

Глава ОВА додав, що в такий спосіб окупанти йдуть до занепаду «республіки» й залучають до процесу молоде покоління.

Нагадаємо, ще у квітні очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявляв про те, що РФ розробила пропаганду для дітей із ТОТ, яку планувала застосувати у літніх таборах відпочинку.