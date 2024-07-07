Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

За її словами, «Уроки щастя» є адаптацією американського курсу Well-Being під українські реалії у межах всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?»

Під час курсу школярам розкажуть про:

  • те, як будувати стосунки з людьми, адже, як зауважила Зеленська, щастя та стійкість нерозривно з цим пов’язані;
  • творчість і вміння бути творцем свого життя;
  • «людинознавство» — розуміння того, що означає бути людиною;
  • уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;
  • мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід;
  • цінності й те, як важливо знати сенси життя;
  • емоційну компетентність як частину емпатії, емоційного інтелекту, щоб розуміти емоційні потреби та почуття — як власні, так і свого оточення;
  • ментальне здоров’я, розуміння того, як дбати про нього.

«Живемо в часи, коли такі навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров’я», — пояснила Зеленська.