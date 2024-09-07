Ініціатива одягнути учнів середньої школи в уніформу на тимчасово окупованих територіях України, відтепер затверджена на законодавчому рівні у РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що дизайн форми не обговорюється, головне, що за висновком Росстандарту, вона буде зносостійкою та повітропроникною, а за стилем — післявоєнних часів.

Як повідомила “міністерка” освіти псевдоутворення ДНР Ольга Колударова, уніфікований одяг буде підкреслювати “скромність” дитини та допоможе покращити якість навчання. Щоправда, вона не уточнила, як саме одяг може вплинути на якість навчання.

“Зрівнялівка та позбавлення будь-якого прояву індивідуальності — це ще один метод тотального впливу та контролю над населенням. І Кремль це добре розуміє та не соромиться ним користуватися”, — наголошують в ЦНС.