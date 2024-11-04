Цьогорічне зменшення кількості учнів у школах Львівщини може призвести до скорочення освітньої субвенції для навчальних закладів у 2025 році.

Про це повідомляє Департамент фінансів Львівської ОВА.

“У розпалі новий 2024-2025 навчальний рік і формування бюджетних показників на 2025 рік. Другий рік поспіль невтішна “картина” – зменшення контингенту учнів у школах області (на 11 тис. осіб, або 4%)”, – зазначили у департаменті.

Найбільше зменшилась кількість учнів у Підкамінській громаді (на 7,8%), Червоноградській (на 6,9%), Львівській (6,8%), Журавненській та Рудківській (по 6,7%), Белзькій (6,4%), Бібрській (6%) та Новокалинівській (5,9%) громадах.

Деякі громади зафіксували незначне скорочення учнів, зокрема Солонківська та Івано-Франківська (0,3%), Славська та Бориславська (0,2%). Приріст кількості учнів відзначено лише у Підберізцівській (на 2,8%) та Пустомитівській громадах (на 1,3%).

Зниження чисельності учнів відобразиться на фінансуванні освітніх закладів, адже у наступному бюджетному періоді їх фінансування з державного бюджету зменшиться на 300 млн грн.

Більше ніж 3,5 тис. посад педагогів у загальноосвітніх школах фінансуватимуть за кошти місцевих бюджетів, що потребуватиме близько 700 млн грн щороку, повідомили в обласному департаменті освіти.

“Найбільше посад вчителів, які утримують за кошти місцевого бюджету, знаходяться у закладах освіти Львівської громади, де з бюджету міста фінансують понад 1,3 тис. посад, або 15% від загальної кількості”, – повідомили у департамент фінансів.

У Стрийській громаді на кошти місцевого бюджету утримують 200 посад (15,5%), у Червоноградській – 150 (16%), у Боринській – 70 (16%), у Козівській – 59 (20%) та у Хирівській – 75 (23%).

Значні витрати на одного учня фіксуються у громадах з малокомплектними школами та низькою наповнюваністю класів, що суттєво підвищує вартість освітніх послуг.