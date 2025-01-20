Корейські компанії представили Україні інноваційну технологію укладання асфальту, яка вже була запатентована в країні.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення.

Голова Агентства Сергій Сухомлин зустрівся з представниками POSCO International Corporation та компанії SG для обговорення співпраці в дорожній галузі.

POSCO — провідна сталеливарна компанія Південної Кореї, яка заявила про свою зацікавленість у відновленні України ще в 2023 році.

“У Республіці Корея така технологія працює вже 10 років і за цей час довела свою ефективність. Менше шуму, менше пилу на дорогах, мінімум пошкоджень покриття. А ще — це набагато дешевше. Агентство відновлення зацікавлене у такій співпраці,” — зазначив Сухомлин.

Суть технології полягає в заміні лише верхнього шару дорожнього покриття з використанням шлаків замість щебеню.

Компанія SG наразі проводить обрахунки і готує сертифікацію технології. Після завершення цих етапів планується пробне укладання асфальту за новою технологією на одній із українських доріг. За словами представників Агентства, це може відбутися вже навесні.