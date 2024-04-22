У "Дії" незабаром з'явиться можливість укладати шлюби через відеозв'язок.

Це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував у своєму Telegram.

“Шлюб по відеозвʼязку в Дії — скоро”, — написав Федоров.

Відтепер, завдяки цій новітній ініціативі, пари зможуть обмінятися обіцянками кохання безпосередньо через мобільний додаток.

Нагадаємо, що 30 березня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в застосунку «Дія».