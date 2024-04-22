Це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував у своєму Telegram.
“Шлюб по відеозвʼязку в Дії — скоро”, — написав Федоров.
Відтепер, завдяки цій новітній ініціативі, пари зможуть обмінятися обіцянками кохання безпосередньо через мобільний додаток.
Нагадаємо, що 30 березня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про укладання шлюбу по відеозвʼязку в застосунку «Дія».
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