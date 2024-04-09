Прем'єр сказав, що для забезпечення військових необхідні працюючі економіка й інфраструктура. Одним з питань в цьому напрямку є справедливе й раціональне бронювання військовозобов'язаних.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання Кабінету міністрів.

“Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі. Дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання“, – сказав він.

Як наголосив Шмигаль, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв’язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну. Ефективна оборона, за словами прем’єра, є синергією зусиль фронту та тилу.

“Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі“, – додав він.

Міністерство культури України 8 квітня підтвердило статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення певних підприємств, установ та організацій, що беруть участь у телемарафоні “Єдині новини”.