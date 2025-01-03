Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі потужності до 30 мільярдів доларів.
У межах проєкту “Зброя перемоги” Україна укладе довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років. Також планується виготовлення близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів.
“Особливу увагу приділятимемо компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента — виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів”, — розповів Шмигаль.
Особливу увагу уряд приділяє розвитку “данської моделі”, за якою міжнародні партнери закуповуватимуть українську зброю для потреб ЗСУ. За прогнозами, у 2025 році Україна зможе залучити понад 1 мільярд доларів через такі угоди.
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