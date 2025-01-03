У 2025 році в Україні планують виготовити 30 тисяч далекобійних дронів. Загалом на безпеку та оборону в бюджеті 2025 року закладено 2 трильйони 230 мільярдів гривень, з яких 739 мільярдів гривень буде спрямовано на озброєння та військову техніку.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що вітчизняні підприємства оборонно-промислового комплексу планують наростити виробничі потужності до 30 мільярдів доларів.

У межах проєкту “Зброя перемоги” Україна укладе довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років. Також планується виготовлення близько 3 тисяч крилатих ракет і ракет-дронів.

“Особливу увагу приділятимемо компоненту далекобійності та ракетній програмі. Завдання від президента — виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виготовити близько 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів”, — розповів Шмигаль.

Особливу увагу уряд приділяє розвитку “данської моделі”, за якою міжнародні партнери закуповуватимуть українську зброю для потреб ЗСУ. За прогнозами, у 2025 році Україна зможе залучити понад 1 мільярд доларів через такі угоди.