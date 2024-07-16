Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання урядів України та Чехії у Празі.

За однією з цих угод, в Україні буде побудований новий патронний завод. Відповідну угоду підписали між собою чеська компанія Sellier & Bellot та «Укроборонсервіс».

Окрім того, в Україні вироблятимуть штурмові гвинтівки компанії Colt CZ Group — відповідну угоду між собою підписали Česká zbrojovka та неназване українське підприємство.

Окрім того, меморандуми про взаєморозуміння підписали між собою:

міністерства внутрішніх справ країн;

міністерства охорони здоров’я;

Міністерство промисловості Чехії та Міненерго України (про співробітництво в області енергетики);

Мінтранспорту Чехії та Космічне агенство України (щодо досліджень);

ФДМУ та офіс уповноваженого майна Чехії тощо.

Під час зустрічі також згадали ініціативу снарядів для України — фінансово до неї вже долучилися 15 країн. Перші 50 тисяч снарядів вже надійшли, частина з них уже на фронті. Фіала зазначив, що далі регулярно постачатимуть 10 тисяч снарядів великого калібру.

«Маємо гарні перспективи і сподіваємося на спільні проєкти у виробництві боєприпасів на території Чехії або у безпечних місцях в Україні. А також на ремонт вертольотів типу Мі на території Чехії», — сказав Шмигаль.

Також цього року на території Чехії 1700 українців пройдуть військовий вишкіл (загалом пройшли вже 6 тисяч військових).