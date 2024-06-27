Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наказав міністрам здійснити ряд робочих поїздок у регіони, зокрема до прифронтових областей, після того, як Володимир Зеленський критикував урядовців за їхню відсутність там протягом місяців.

Про це повідомив премʼєр-міністр.

“Особлива увага прифронтовим областям. За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво — усе це у фокусі Уряду”, — зазначив він.

За словами Шмигаля, за підсумками цієї роботи проводитимуть регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Нагадаємо, 26 червня Володимир Зеленський прибув на Донеччину і заявив, що у Києві відбудеться “окрема розмова” з урядовцями, які повинні бути поблизу фронту. Зеленський додав, що буде робити відповідні висновки.