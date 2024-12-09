Про це український прем’єр-міністр повідомив у Telegram:
Основні положення документа:
- рішучість у протистоянні російській агресії;
- політична підтримка України з боку Естонії;
- заклик до ЄС щодо посилення санкцій, зокрема ембарго на торгівлю, санкцій проти “Газпрому” та інших компаній;
- боротьба з тіньовим флотом Росії;
- підтримка Плану перемоги України та запрошення до НАТО;
- підтримка вступу України до ЄС.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва. Також сьогодні українську столицю відвідав лідер ХДС і кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц.