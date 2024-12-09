Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і його естонський колега Крістен Міхал підписали Спільну заяву, спрямовану на поглиблення двосторонніх відносин.

Про це український прем’єр-міністр повідомив у Telegram:

Основні положення документа:

рішучість у протистоянні російській агресії;

політична підтримка України з боку Естонії;

заклик до ЄС щодо посилення санкцій, зокрема ембарго на торгівлю, санкцій проти “Газпрому” та інших компаній;

боротьба з тіньовим флотом Росії;

підтримка Плану перемоги України та запрошення до НАТО;

підтримка вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва. Також сьогодні українську столицю відвідав лідер ХДС і кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц.