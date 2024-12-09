Про це український прем’єр-міністр повідомив у Telegram:

Основні положення документа:

  • рішучість у протистоянні російській агресії;
  • політична підтримка України з боку Естонії;
  • заклик до ЄС щодо посилення санкцій, зокрема ембарго на торгівлю, санкцій проти “Газпрому” та інших компаній;
  • боротьба з тіньовим флотом Росії;
  • підтримка Плану перемоги України та запрошення до НАТО;
  • підтримка вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал прибув до Києва. Також сьогодні українську столицю відвідав лідер ХДС і кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц.

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