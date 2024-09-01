Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму Telegram.
Це стало його реакцією на сьогоднішню атаку РФ на Харків. Шмигаль наголосив, що Україні слід отримати можливість повноцінно захищатися і знищувати військові цілі на території противника, щоб убезпечити цивільних осіб від російських нападів. Він також зазначив, що Росія продовжує тероризувати українські міста, зокрема Харків, атакуючи його цивільну інфраструктуру.
Нагадуємо, що 1 вересня російські військові завдали удару по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 41, серед них – 5 дітей.
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