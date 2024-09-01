Для України не повинно бути жодних обмежень у використанні зброї, яку вона отримує від партнерів, на території Росії, – Шмигаль.



Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму Telegram.

Це стало його реакцією на сьогоднішню атаку РФ на Харків. Шмигаль наголосив, що Україні слід отримати можливість повноцінно захищатися і знищувати військові цілі на території противника, щоб убезпечити цивільних осіб від російських нападів. Він також зазначив, що Росія продовжує тероризувати українські міста, зокрема Харків, атакуючи його цивільну інфраструктуру.

Нагадуємо, що 1 вересня російські військові завдали удару по Харкову. Кількість постраждалих зросла до 41, серед них – 5 дітей.