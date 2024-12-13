Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У межах проєкту українці, які цього року досягли 18-річного віку, отримають спеціальну картку номіналом 908 гривень. Кошти можна буде витратити на придбання книжок, надрукованих в Україні українською мовою.
Як отримати виплати
- Завантажити застосунок “Дія” на смартфон.
- Обрати послугу “єКнига”.
- Відкрити віртуальну картку “єКнига” через посилання в одному із банків України.
- Подати заявку.
“В умовах, коли росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру — це важливий елемент підтримки”, — підкреслив Шмигаль.
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