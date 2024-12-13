Наступного тижня в Україні стартує новий проєкт "єКнига" для підтримки книговидавництва та читання українською мовою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У межах проєкту українці, які цього року досягли 18-річного віку, отримають спеціальну картку номіналом 908 гривень. Кошти можна буде витратити на придбання книжок, надрукованих в Україні українською мовою.

Як отримати виплати

Завантажити застосунок “Дія” на смартфон. Обрати послугу “єКнига”. Відкрити віртуальну картку “єКнига” через посилання в одному із банків України. Подати заявку.

“В умовах, коли росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру — це важливий елемент підтримки”, — підкреслив Шмигаль.