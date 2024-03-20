Він зазначив це сьогодні під час пресконференції у Брюсселі, наголошуючи на активній роботі з сусідніми країнами.

Нагадуємо, що сьогодні, 20 березня, польські протестувальники розпочали блокувати рух автобусів на дорозі перед ПП “Медика-Шегині”, що на кордоні з Україною.

“Ми активно працюємо із сусідніми країнами. Я впевнений, що найближчим часом у нас будуть хороші результати”, — сказав Шмигаль.

Найважливіше, що ми обговорюємо сьогодні під час Ради асоціації – це неможливість блокування лінії солідарності, особливо коли ми говоримо при місця перетину кордону”, – додав він.

Шмигаль також заявив, що під час блокади не було зафіксовано жодного випадку перешкоджання руху гуманітарної та військової допомоги.