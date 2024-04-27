Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що всі роботи будуть завершені вчасно. Також він повідомив, що у прифронтові регіони будуть поставлені так звані децентралізовані джерела електроенергії, що допоможе зробити енергосистему менш вразливою для російських ракет і дронів.

Про це він політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шмигаля, є домовленість про поставки з усіма країнами-партнерами, які мають аналогічне енергетичне обладнання і ця допомога вже надходить.

“Також посилюємо захист енергетичних об’єктів засобами ППО і РЕБ. Попри це, частина ракет і дронів російських терористів все ж досягає цілей. Тому мусимо бути свідомими й споживати електроенергію відповідально”, — зазначив прем’єр.

Також він наголосив на важливості децентралізації енергосистеми, як одного із найдієвіших способів зробити її менш вразливою для російських ракет і дронів. Наразі, як зазначив Шмигаль, профільні міністерства працюють над тим, щоб поставити у прифронтові регіони так звані децентралізовані джерела електроенергії: газові турбіни, когенераційні установки, модульні котельні.

“Ворог активізував атаки на цивільні енергетичні об’єкти. Цієї ночі ми знову зазнали втрат в енергосистемі. Оперативно відновлюємо пошкоджене. Дякую енергетикам за важку працю”, — написав Шмигаль.