Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, більшість повісток надходить особам, які не зареєстровані в офіційних органах і не сплачують внесків до бюджету. Шмигаль зауважив, що принцип “воюй або працюй” уже почав реалізовуватися в Україні.

“Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр «Оберіг», направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена”, – зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що лише 2% повісток, розісланих протягом останніх двох місяців, були спрямовані особам, які офіційно працюють і сплачують податки.