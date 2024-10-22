Уряд здійснив кадрові зміни в системі медико-соціальної експертизи. Було звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників департаменту Міністерства охорони здоров'я, відповідального за координацію роботи МСЕК.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму “Telegram”.

«Рішення, яке було ухвалено під час РНБО і яке вже втілено міністром охорони здоров’я, це низка наказів про звільнення. Зокрема звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК», – заявив Шмигаль.

Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив про проведення перевірки та перегляду неправомірних рішень про інвалідність, виданих МСЕК, зокрема для державних службовців. Він зазначив, що перевірки будуть завершені протягом трьох місяців, і ці заходи мають на меті швидко усунути недоліки в роботі МСЕК.