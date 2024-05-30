Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 30 травня.
За його словами, стан української енергетики залишається в центрі уваги українського уряду.
«Завдяки сонячному генеруванню, а також виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС уже кілька днів планові відключення споживачів не застосовуються. Але це не скасовує потреби системно економити електроенергію», – заявив прем’єр.
Водночас він додав, що в Україні щодня інтенсивно працюють над відновленням об’єктів там, де це можливо.
Зокрема, йде акцент на розбудові енергосистеми з метою зробити її децентралізованою та стійкішою до атак ворога.
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