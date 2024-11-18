Енергетики працюють цілодобово, відновлюючи електропостачання, опалення та водопостачання після чергової атаки РФ на енергосистему України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що в Україні тривають активні роботи з усунення наслідків масштабних ударів, завданих напередодні по об’єктах енергетичної інфраструктури. Завдяки зусиллям енергетиків вдалося відновити основні послуги для мешканців Вінницької, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей.

Однак проблеми залишаються в Одеській та Дніпропетровській областях, де близько 220 тисяч абонентів досі без світла. Найскладніша ситуація спостерігається в Одесі, де відновлюють водопостачання, заживлюють насосні станції та проводять роботи з повернення тепла до осель.

“В Одесі заживлені водонасосні станції, триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об’єкти забезпечені генераторами, а жителям забезпечують підвезення технічної води”, – зазначив Шмигаль.

Для підтримки людей у постраждалих регіонах працюють “Пункти незламності”, де можна зарядити гаджети та отримати допомогу.

Шмигаль також наголосив, що уряд має чіткий план дій на випадок різних сценаріїв під час зимового періоду. За його словами, активно розвивається децентралізована генерація, а громадян та бізнес заохочують до переходу на автономні джерела живлення.

“Ми продовжуємо стимулювати людей і бізнес переходити на автономне живлення, аби залишатися енергетично стійкими навіть попри російський терор”, – підкреслив прем’єр.

Нагадаємо, що російські окупанти в понеділок, 18 листопада, завдали удару по Одесі балістичною ракетою “Іскандер-М”. Ракету вдалося збити силам ППО, проте її уламки впали в житловому секторі Приморського району. Унаслідок атаки загинули 10 осіб, ще 44 отримали поранення.