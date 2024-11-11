Про це він повідомив у своєму Telegram.
“Європейська інтеграція є для нас безумовним пріоритетом, і я подякував пану Боррелю за його особисте лідерство в цьому процесі”, – зазначив Шмигаль.
Під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні. Шмигаль висловив вдячність за поставки боєприпасів і підтвердив плани України отримати загалом 1 мільйон снарядів до кінця року.
Крім того, він підкреслив важливість безпекової угоди, укладеної між Україною та ЄС у червні, та сподівання на її успішне виконання.
Особливу увагу було приділено питанню підтримки українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Українська сторона пропонує розглянути формат, схожий на співпрацю з Данією, коли союзники фінансують виробництво зброї безпосередньо в Україні для потреб ЗСУ.
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