Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з Високим представником ЄС Жозепом Боррелем, де обговорили подальші кроки України до інтеграції в Євросоюз.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Європейська інтеграція є для нас безумовним пріоритетом, і я подякував пану Боррелю за його особисте лідерство в цьому процесі”, – зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі сторони також обговорили співпрацю в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні. Шмигаль висловив вдячність за поставки боєприпасів і підтвердив плани України отримати загалом 1 мільйон снарядів до кінця року.

Крім того, він підкреслив важливість безпекової угоди, укладеної між Україною та ЄС у червні, та сподівання на її успішне виконання.

Особливу увагу було приділено питанню підтримки українського оборонно-промислового комплексу (ОПК). Українська сторона пропонує розглянути формат, схожий на співпрацю з Данією, коли союзники фінансують виробництво зброї безпосередньо в Україні для потреб ЗСУ.