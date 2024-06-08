Внаслідок російських обстрілів Україна втратила 50% потужності генерації електроенергії, яка була доступна ще взимку. Наразі ситуація в енергосистемі країни дуже складна.

Про це сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини”.

“Ситуація в енергетиці дуже складна. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Станом на сьогодні через ракетні й дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії – це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені й сьогодні не працюють”, – розповів голова уряду.

Шмигаль уточнив, що через значні пошкодження, отримані внаслідок російських обстрілів, не працюють 20 установок гідроелектростанцій (ГЕС) загальною потужністю 1,3 ГВт. Водночас премʼєр-міністр запевнив, що зараз тривають роботи над відновленням, щоб запустити до опалювального сезону якнайбільше генерації.

“Працюємо над захистом того, що відновлено, і того, що збережено”, – запевнив Шмигаль.