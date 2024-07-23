Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.

“Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку”, сказав він.

Шмигаль поінформував, що Кабмін спрямує ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.

“Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом”, додав він.

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