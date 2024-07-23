Кабінет Міністрів спрямує грант від Сполучених Штатів Америки сумою 3,9 млрд доларів на зарплати.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.

“Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку”, — сказав він.