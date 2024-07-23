Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.
“Уряд сьогодні ухвалює рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку”, — сказав він.
Шмигаль поінформував, що Кабмін спрямує ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.
“Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом”, — додав він.
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