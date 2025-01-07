Більше ніж 11 мільйонів українців подали заявки на отримання 1000 гривень допомоги від держави у рамках програми "Зимова єПідтримка", а понад 8 мільйонів вже отримали виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Вчительська доплата

Він нагадав, що з січня 2025 року вчителі почнуть отримувати щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень “на руки”. З вересня ця сума збільшиться до 2000 гривень.

Ініціатива “єКнига”

Також у рамках “Зимової підтримки” реалізується ініціатива “єКнига”, і вже подано понад 56 тисяч заявок від осіб, яким у 2024 році виповнилося 18 років.

Субсидія для оренди житла ВПО

Цього місяця стартує нова програма, яка передбачає прийом заявок на субсидії для оренди житла внутрішньо переміщеними особами.

“Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час”, — написав Шмигаль.