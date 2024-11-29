Ситуація в енергетиці України залишається складною після ракетних ударів. Імпорт електроенергії з Євросоюзу триває.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Станом на зараз ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами “Укренерго”. Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність. Ні на хвилину не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7″, — сказав Шмигаль.

Прем’єр повідомив, що аварійні відключення скасовано у всіх регіонах, проте наразі діють планові графіки відключень. Україна також продовжує імпортувати електроенергію з Євросоюзу.

“Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються”, — додав глава уряду.