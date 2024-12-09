Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з Фрідріхом Мерцом, головою фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Німеччини, щоб обговорити ключові аспекти оборонного партнерства між двома країнами та підтримку України у війні.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Мерц був першим німецьким політиком, який відвідав Україну на початку повномасштабного вторгнення, чим продемонстрував своє лідерство та відданість підтримці нашої країни.

“Відзначив лідерство пана Мерца в підтримці України, яку він продемонстрував ще на початку повномасштабного вторгнення. Він став першим німецьким політиком, хто тоді відвідав нашу державу. Подякував за чітку, послідовну і сильну позицію щодо надання Україні зброї та засобів ППО”, – зазначив Шмигаль.

Сторони обговорили розширення спільного виробництва зброї, боєприпасів і систем протиповітряної оборони (ППО), які залишаються критично важливими для захисту від російських атак. Шмигаль підкреслив важливість розвитку оборонних проєктів із німецькими компаніями.

“Обговорили розвиток наших спільних оборонних виробництв. Ми зацікавлені у подальшому розширенні переліку проєктів німецьких компаній в Україні, перш за все в контексті спільного виробництва зброї, боєприпасів та комплектацій. Системи ППО залишаються критично важливим аспектом протидії ракетним та дроновим атакам Росії”, – підкреслив він.

Під час зустрічі також торкнулися Плану перемоги, розробленого Президентом Володимиром Зеленським, і підкреслили необхідність членства України в НАТО.

“Наголосив, що членство в НАТО є надважливим для України, насамперед у частині отримання довгострокових гарантій безпеки та досягнення тривалого миру. Подякував Фрідріху Мерцу за розуміння цієї позиції”, – додав прем’єр.

Шмигаль висловив сподівання на ефективну реалізацію рішення G7 про виділення $50 млрд допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів. Він також наголосив, що Україна очікує конфіскації всіх російських активів на користь відновлення країни.

Прем’єр подякував Німеччині за її лідерську позицію в підтримці України у військовій, фінансовій та дипломатичній сферах, відзначивши важливу роль Фрідріха Мерца у зміцненні українсько-німецького співробітництва.