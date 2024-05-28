Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник уряду Чехії Петр Фіала обговорили ініціативу з закупівлі артилерійських снарядів.

Про це Денис Шмигаль повідомляє у своєму Telegram-каналі.

Прем’єр прибув у Прагу на запрошення Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США.

Під час двосторонньої зустрічі співрозмовники обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 мільярда євро.