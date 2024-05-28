Про це Денис Шмигаль повідомляє у своєму Telegram-каналі.
Прем’єр прибув у Прагу на запрошення Прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США.
Під час двосторонньої зустрічі співрозмовники обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 мільярда євро.
“Серед тем розмови – спільні виробництва у сфері ОПК, об’єднання зусиль щодо посилення тиску на росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці.
Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану Прем’єр-міністру за підтримку в цьому питанні”, – зазначив Шмигаль.
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