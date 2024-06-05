Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.
«ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо», – зазначив Шмигаль.
Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
За його словами, «ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України».
Шмигаль подякував партнерам та особисто Рено-Бассо за внесок у стійкість України, а також нагадав, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.
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